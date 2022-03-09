Россия намерена с помощью Беларуси восстановить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Россия намерена восстановить энергоснабжение Чернобыльской АЭС в Украине помощью Беларуси, обвиняя при этом Украину в отказе от выполнения ремонтных работ

"Очень важно отметить, что уже на данный момент с белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы", -сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, которого цитирует Интерфакс.

Министерство обороны России во всем обвинило «украинских националистов».

"Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ", - утверждает замглавы Минобороны РФ Николай Панков, не объясняя, зачем «украинским националистам» надо было обесточивать ЧАЭС.

Ранее в среду "Укрэнерго" заявило об обесточивании Чернобыльской АЭС. "Боевые действия продолжаются, что делает невозможными ремонтные работы и восстановление энергоснабжения", - говорилось в сообщении предприятия.