Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил решение властей Беларуси и РФ объявить Светлану Тихановскую в мегосударственный розыск.

Реакция главы внешнеполитического ведомства королевства на это событие опубликована в его Twitter.

«Был потрясен, узнав, что Беларусь и Россия добавили лидера оппозиции Светлану Тихановскую в свои списки розыска. Нет оправдания подавлению законного политического инакомыслия», 0 заявил Рааб.

Appalled to learn that Belarus and Russia have added opposition leader Svetlana Tikhanovskaya to their wanted lists. There is no excuse for the repression of legitimate political dissent.