"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах

"Транснефть-Дружба" провела плановые ремонтные работы на магистральных трубопроводах, сообщается на сайте "Транснефти".

"АО "Транснефть-Дружба" выполнило плановые ремонтные мероприятия на магистральном нефтепроводе (МН) Унеча-Полоцк-1 и магистральном нефтепродуктопроводе Куйбышев-Брянск. Работы велись круглосуточно на протяжении 72 часов на территории Брянской и Самарской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе остановки транспортировки нефти специалисты "Транснефть-Дружбы" отремонтировали две единицы запорной арматуры на подводном переходе магистрального нефтепровода через реку Ипуть. Кроме того, без изменения режима перекачки нефтепродуктов по МНПП (магистральный нефтепродуктопровод) проведены гидравлические испытания подводящего трубопровода и трубопроводов резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции "Сызрань-1".

Плановые мероприятия выполнены в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия с целью повышения надежности системы транспортировки нефти и нефтепродуктов.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".