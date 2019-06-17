Последнее обновление: 17.06.2019 14:50

Бабич продолжит заниматься вопросами интеграции на бывшем советском пространстве

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития Максима Орешкина.

Бабич проработал послом в Минске менее года.

Распоряжение о новом назначении от 15 июня опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что на новом посту Бабич будет заниматься интеграционными процессами на бывшем советском пространстве.

“Он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным”, - сказал Песков.

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