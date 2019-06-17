Бабич продолжит заниматься вопросами интеграции на бывшем советском пространстве

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития Максима Орешкина.
Бабич проработал послом в Минске менее года.
Распоряжение о новом назначении от 15 июня опубликовано в понедельник на сайте правительства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что на новом посту Бабич будет заниматься интеграционными процессами на бывшем советском пространстве.
“Он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным”, - сказал Песков.