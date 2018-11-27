Власти РФ разрешили попавшим под санкции банкам не раскрывать акционеров

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановления, разрешающие оказавшимся под санкциями банкам и кредитным организациям закрывать информацию о своих акционерах.

Документы размещены на сайте правительства.

В конце прошлого года на фоне угрозы очередных санкций США российские власти инициировали изменения в целый ряд законов, которые предоставили право правительству по своему усмотрению освобождать компании и банки от обязательств раскрывать публичную информацию, в частности, публиковать финансовую и бухгалтерскую отчетность, данные о сделках и госзакупках, а также о лицах, под контролем, либо значительным влиянием которых они находятся.

Постановления правительства конкретизируют, в каких случаях банки смогут утаивать информацию.

В частности, банки смогут не раскрывать состав акционеров, если в отношении них или лиц, под контролем или влиянием которых находятся банки - участники системы страхования вкладов, введены санкции. В случае появления ограничительных мер в отношении кредитной организации или членов ее совета директоров и набсовета, а также главного бухгалтера и его зама, можно будет также не делиться информацией с общественностью.

Еще одно постановление разрешает не публиковать информацию попавшим под санкции небанковским кредитным организациям, имеющим право на проведение денежных переводов без открытия банковских счетов.

Банки и кредитные организации, которые примут решение не разглашать имена акционеров, должны будут представить все данные в Центральный банк и объяснить свое решение.

В материалах правительства говорится, что цель постановлений - “противодействие незаконному санкционному давлению”.

Глава РСПП Александр Шохин говорил на прошлой неделе, что существует конфликт между закрытием корпоративной информации ради защиты интересов российских компаний и международными требованиями обмена данными о бенефициарах, включая необходимость поддерживать привлекательность России для иностранных инвесторов.

Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что понимает озабоченность бизнеса и тоже не в восторге от происходящего, однако у правительства нет другого выбора кроме закрытия информации, которая может помочь США вводить вторичные санкции против российских граждан и компаний.

В числе банков, находящихся под санкциями США, в частности - Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк.