Минфин РФ: российскому рублю надо придать статус основного средства расчетов в ЕАЭС

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявляет о необходимости придания российскому рублю статуса основного средства расчетов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Не вижу необходимости стесняться продвигать российский рубль как средство расчетов и платежей в ЕАЭС", - заявил С.Сторчак, выступая в четверг в Москве на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Дело не в национальных преференциях. Россия - крупнейший рынок (в ЕАЭС), на него другие страны приходят. Логично привлекать расчеты в российских рублях как приоритет для стран ЕАЭС", - отметил замминистра.

По его словам, в настоящее время российский рубль де-факто доминирует в расчетах между странами ЕАЭС.

"Российский рубль сегодня доминирует в расчетах, до 80% по экспорту и импорту приходится на него. Фактически задачи дедолларизации на евразийском пространстве решены", - полагает С.Сторчак.

Таким образом замглавы Минфина России прокомментировал инициативу председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова, который считает необходимым создание единого расчетного пространства в нацвалютах в рамках ЕАЭС.

"ЕАБР создал расчетно-клиринговую систему, у нас есть счета во всех национальных банках, мы имеем статус маркет-мейкера во всех стран ЕАЭС. Возможно использование этой системы для расчетов в национальных валютах", - сказал А.Бельянинов.

По его словам, "для расчетов в национальных валютах надо создать систему передачи сообщений с использованием наших возможностей". "Реализация этого проекта будет способствовать дедолларизации экономики на евразийском пространстве", - подчеркнул глава банка.