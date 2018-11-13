Ереван утверждает, что внутри ОДКБ есть вопросы, требующие "корректировки"

Внутри ОДКБ есть вопросы, требующие "корректировки". Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя обсуждение Лукашенко вопросов, связанных с ОДКБ, с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым.

По словам Лукашенко, его страна готова предложить три кандидатуры на пост генсека организации.

"Армения рассматривает ОДКБ как площадку для обсуждений повестки коллективной безопасности, которая касается шести государств, и эти процессы показывают, что есть необходимость в обсуждениях. Что есть вопросы, которые нужно скорректировать", - сказала Нагдалян.

Нагдалян добавила, что первостепенной задачей для Армении является укрепление ОДКБ и повышение ее эффективности. Она заявила также, что у Армении есть ресурсы, чтобы ее представитель оставался на посту генсека организации весь отведенный ему срок.

При этом она призвала не переоценивать полномочия генерального секретаря ОДКБ.

"Это высшая административная должность, своего рода менеджер, который не может осуществлять самостоятельную деятельность. Он должен обеспечивать нормальную работу секретариата, способствовать процессу реализации соглашений и представлять ОДКБ в третьих странах", - сказала Нагдадалян.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. При этом представители Армении настаивали, что руководящий пост должен был остаться за этой страной до 2020 года. На саммите в Астане 8 ноября было решено, что следующим генеральным секретарем должен стать представитель Белоруссии, "потому что по уставу по алфавиту после Армении идет Беларусь", сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Окончательное решение будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге.