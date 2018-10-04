Пентагон пообещал создать гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось

Соединенные Штаты активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось, заявил на встрече с группой журналистов первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.

"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", — сказал Шанахан небольшой группе репортеров, добавив, что подход США к разработке гиперзвукового оружия будет включен в запросы на будущие оборонные бюджеты.

В настоящий момент оборонное ведомство занимается подсчетами того, какой объем средств для этого необходим.

В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в КНР.