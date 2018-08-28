«Яндекс» сообщил о запуске первого в Европе беспилотного такси

Компания «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта в республике, согласно которому в Иннополисе запущено первое в Европе беспилотное такси. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса».

Пять точек высадки и посадки пассажиров расположены возле университета, стадиона, медцентра, жилого квартала «Зион» и Делового центра имени Попова. Жители, которые согласились пройти тестирование беспилотного автомобиля, смогут проехать на такси бесплатно, вызвав его к одной из пяти точек и доехав до другой.

«Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы быстрее добраться до места назначения, можно устроить совместную поездку: скажем, объединиться с соседями по дому и всем вместе отправиться на работу в «Технопарк». В салоне могут разместиться до трех пассажиров», - отмечается в сообщении «Яндекса».

Во время поездок в салоне, помимо пассажиров, будет постоянно находиться инженер-испытатель, отслеживающий работу систем автомобиля.

В «Яндексе» подчеркнули, что решили запустить проект в Иннополисе, так как это «один из центров российской ИТ-индустрии, своего рода город будущего, где создаются и тестируются информационные технологии», а также имеется «полноценная городская среда».

В конце июня сообщалось, что беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» добрался из Москвы в Казань, проехав 780 км. Время в пути составило 11 часов, поездка на 99% прошла в автоматическом режиме. В феврале «Яндекс» показал испытания беспилотного автомобиля в Москве.

«Сейчас, когда мы запускаем такое маршрутное такси беспилотное, может казаться, что довольно много лет еще пройдет, перед тем как беспилотные автомобили выйдут на дороги страны. Нет, скорее всего, очень быстро это произойдет, очень быстро поменяется совершенно ландшафт транспортный», — пояснила генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

По словам Буниной, запуск беспилотного такси в Иннополисе — это «настоящий технологический прорыв».

«Мы тестируем технологию на улицах города уже давно, но теперь для участия в испытаниях необязательно устраиваться на работу в «Яндекс»: наш автомобиль становится частью городской жизни», - говорится в сообщении компании.

В конце июня компания Renault объявила о начале тестирования в Нормандии в режиме беспилотного такси электромобилей Renault Zoe. Тогда сообщалось, что для обычной публики они станут доступны до конца года.