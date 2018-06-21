Последнее обновление: 21.06.2018 15:42

Темой неформального саммита ЕС по миграции станет реформа Frontex

Ключевой темой запланированного на сентябрь неформального саммита ЕС, посвященного вопросам укрепления внешних границ для борьбы с нелегальной миграцией, станет реформа европейского пограничного агентства Frontex, в настоящее время прорабатываются конкретные предложения, сообщил в четверг постпред Австрии при ЕС Николаус Маршик.

"В контексте безопасности и миграции председатель (Евросовета Дональд) Туск обратился к нам с просьбой организовать неформальный саммит в сентябре, в Австрии, основным фокусом которого определена внутренняя безопасность, особенно, защита внешних границ. Сейчас мы работаем над этим (организацией встречи) вместе с другими странами и институтами, чтобы сформулировать конкретные проекты. Мы верим в общий консенсус всех стран по вопросу сильной защиты внешних границ", - сообщил он на презентации в Брюсселе программы австрийского председательства в ЕС, которое начинается 1 июля.

В частности, в рамках реформы агентства его полномочия могли бы быть расширены, а техническая база усилена. "Мы сейчас работаем над этим, в этой стратегии несколько элементов, там не одна идея", - сказал он.

Согласно представленной в Брюсселе в четверг программе австрийского председательства, Вена намерена работать над "адаптацией мандата" пограничного агентства в контексте "новых требований", а также над усилением борьбы с каналами нелегальной миграции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

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