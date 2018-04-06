"Росатом" уже инвестировал в строительство АЭС "Аккую" $3 млрд - Новак

Госкорпорация "Росатом" уже вложила в проект строительства турецкой АЭС "Аккую" $3 млрд, сообщил сегодня журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

В настоящий момент "Росатом" ищет партнера для реализации этого проекта. Министр отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли затянувшийся поиск партнеров на сроки запуска станции. "Это не влияет, поскольку уже проинвестировано порядка $3 млрд, то есть выделено средств для реализации этого проекта. Этого вполне достаточно, чтобы процесс шел, не останавливался, стройка шла", - пояснил глава МИнэнерго.

"Тут никакой критики (критичной ситуации) нет. Есть просто желание, чтобы процесс или стройка шла вместе с турецкими партнерами. Это повышает заинтересованность, в том числе, турецких коллег в реализации, в том, чтобы этот проект реализовывался в соответствующие сроки", - отметил министр. "Если не найдут партнера, значит, будет построена (станция) "Аккую Нуклеар" (структура "Росатома")", - сказал А.Новак, подчеркнув, что проект окупаемый и экономически эффективный.

"Сейчас идет речь о том, чтобы привлечь инвестора в миноритарный пакет с оставлением контрольного пакета за "Аккую Нуклеар". Идет такая работа с разными компаниями турецкими - предпочтение, безусловно, отдается турецким компаниям. Ну и, как "Росатом" поясняет, было бы приоритетно, если бы в первую очередь это была бы госкомпания", - рассказал министр о текущем ходе процесса поиска инвестора.

"Надеемся, что с учетом последних переговоров двухдневной давности (речь идет о визите президента РФ Владимира Путина в Анкару), встреч и продолжения работы "Росатома" с турецкими партнерами эти решения будут в ближайшее время приняты", - заключил министр.

3 апреля в присутствии президентов РФ и Турции состоялась церемония заливки первого бетона на станции.

28 марта проектная компания АО "Аккую Нуклеар", реализующая этот проект, получила статус стратегического инвестора. В минувшем декабре "Росатом" приступил к строительству АЭС "Аккую" в рамках ограниченной лицензии.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд. "Росатом" имеет право продать долю до 49% в проекте другим заинтересованным инвесторам.

У проекта уже были интересанты - летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года CKK отказались от участия в проекте - по сообщению информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" может стать турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC, с которой идут переговоры.

В конце марта глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что сделка по продаже 49% "Аккую Нуклеар", скорее всего, сдвинется на 2019 год. По его словам, активом интересуются не только турецкие инвесторы.