Тайных покупателей элитной недвижимости в Великобритании будут сажать в тюрьму

Подставным лицам, помогающим состоятельным инвесторам из России и других государств использовать фиктивные зарубежные компании для сокрытия информации о владении элитной недвижимостью в Лондоне, грозит лишение свободы на срок до двух лет и неограниченные штрафы, сообщило правительство Великобритании в четверг.

Эти меры наказания включат в законопроекты, которые должны быть приняты этим летом и которые обяжут иностранные компании, владеющие недвижимостью или покупающие ее, раскрывать имена конечных владельцев.

Инвесторы из России, Китая и стран Ближнего Востока вложили миллиарды долларов в Лондон, скупая все - от элитной недвижимости до целых компаний, однако происхождение части этих средств вызвало вопросы.

Хотя новые законы и не направлены конкретно на Россию, британскую столицу уже стали называть Лондонградом из-за огромных вложений российских денег в местную экономику после распада Советского Союза в 1991 году.

Некоторые британские законодатели призывают премьер-министра Терезу Мэй заморозить частные активы высокопоставленных лиц из окружения президента РФ Владимира Путина в ответ на отравление бывшего двойного агента в Англии две недели назад. Москва отрицает причастность.

“Великобритания берет на себя ведущую роль в глобальной борьбе с коррупцией, включая борьбу с использованием фиктивных компаний для отмывания грязных денег посредством покупки первоклассной недвижимости Лондона”, - говорится в заявлении Эндрю Гриффита, младшего министра по делам бизнеса.

“Наш государственный реестр позволит нам узнать, кто владеет недвижимостью в Великобритании, где бы они ни находились, и поможет властям серьезно наказать подставные лица, пытающиеся скрыть имена своих заказчиков”.

Согласно заявлению, с 2004 года в поле зрения британской полиции попали сделки с недвижимостью стоимостью более 180 миллионов фунтов ($254 миллиона), заключенные в интересах лиц, находившихся под уголовным преследованием.

Более 75 процентов недвижимости, принадлежащей лицам, в отношении которых ведется уголовное расследование по обвинениям в коррупции, формально находятся в собственности подставных офшорных компаний, говорится в заявлении.

Неясно, сколько денег было отмыто через Великобританию, но, как сообщает Национальное криминальное агентство (NCA), оценки в 36-90 миллиардов фунтов “явно занижены”.