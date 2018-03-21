Росатом намерен соблюсти сроки запуска первой АЭС в Турции

Первая АЭС в Турции будет запущена в 2023 году, сообщила Рейтер в среду российская госкомпания Росатом, занимающаяся реализацией проекта, добавив, что затянувшиеся переговоры с потенциальными инвесторами не должны повлиять на сроки строительства.

В начале марта два источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что АЭС Аккую на юге Турции, скорее всего, не успеют запустить к 2023 году, поскольку Росатому пока не удается найти местных партнеров.

АЭС мощностью 4800 мегаватт должна сократить зависимость Турции от импорта углеводородов, однако проект постоянно сталкивается с задержками начиная с 2010 года, когда контракт на строительство станции получила Россия.

Росатом в феврале сообщил, что ведет переговоры с турецкой государственной генерирующей компанией EUAS после того, как развалился консорциум с участием трех других турецких компаний.

“Росатом категорически опровергает слухи о том, что любые изменения в составе местной структуры собственности в проекте Аккую каким-либо образом влияют на сроки его реализации”, - говорится в заявлении, направленном Росатомом Рейтер по электронной почте в среду.

Росатом сейчас рассматривает в качестве возможных партнеров четыре турецкие компании, однако прогресса почти нет, сказал один из источников, которые говорили на условиях анонимности, поскольку эта информация пока является конфиденциальной.

Турецкие компании отпугивает величина требуемого финансирования, у них также есть опасения, что они не получат достаточную долю выгодных строительных контрактов, говорят два отраслевых источника.

“Мы делаем все возможное для того, чтобы ускорить строительство первого энергоблока в соответствии со строжайшими правилами техники безопасности и запросом от турецкой стороны добиться физического пуска первого энергоблока АЭС в 2023 году”, - заявил Росатом.