Мировые продажи ПК в 4-м квартале выросли впервые за 6 лет

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в четвертом квартале 2017 года увеличились на 0,7% относительно того же периода предыдущего года и составили 70,6 млн штук, свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC).

Рост в четвертом квартале, на который приходятся зимние праздники, зафиксирован впервые за шесть лет. Аналитики IDC прогнозировали снижение показателя на 1,7%.

В 2017 году в целом объем поставок снизился на 0,2%, до 259,5 млн единиц. Темпы сокращения продаж ПК стали минимальными с 2011 года. Эксперты связывают стабилизацию рынка компьютеров с обновлением оборудования в крупных компаниях.

Продажи компьютеров в США в четвертом квартале уменьшились и составили 16,5 млн компьютеров, отмечается в пресс-релизе. При этом на американском рынке наблюдалось снижение продаж как стационарных компьютеров, так и ноутбуков.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) поставки увеличились, также неожиданно рост был зафиксирован в Японии.

По доле мирового рынка HP обогнал конкурентов из Lenovo и вышел на первое место с показателем 23,5%, американская компания увеличила поставки на 8,3%, тогда как продажи Lenovo не изменились. Третью строчку за собой сохранил Dell.