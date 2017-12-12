Австрия отменила планы на полный запрет курения в ресторанах

Австрия отказалась от планов ввести полный запрет курения в барах и ресторанах, который должен был вступить в силу в мае 2018 года.

Полностью запретить курение в заведениях общественного питания предложило правительство канцлера Кристиана Керна, который уходит в отставку.

Ранее в Австрии можно было курить в ресторанах и барах, но только в специально отведенных местах.

Об отказе от запрета договорились правая Австрийская партия свободы и консервативная Народная партия, которые намерены сформировать новую правительственную коалицию.

Планируется ввести запрет на курение в автомобилях, где есть подростки до 18 лет.

До 18 лет повысят возрастной порог для лиц, имеющих право покупать сигареты.