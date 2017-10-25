Россия подсчитала сумму белорусского долга

Задолженность Беларуси по государственным кредитам, которые были предоставлены республике Российской Федерацией, на начало октября составила 6,5 миллиарда долларов, отмечается в информационных материалах к участию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправсовета.

"По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Республики Беларусь по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент 6,5 миллиарда долларов). Просроченных обязательств у Беларуси не имеется", - отмечается в материалах.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений — более 15 миллиардов долларов.