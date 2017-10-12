Последнее обновление: 12.10.2017 14:12

Россия усилит контроль за поставками томатов из Беларуси

Россельхознадзор усиливает контроль за ввозом томатов из Армении, Азербайджана и Беларуси в связи с участившимися попытками поставок запрещенной продукции.

Россельхознадзор проводит сравнительный анализ объемов ввоза продукции растительного происхождения, поступающей на территорию ряда государств. В последнее время наблюдается резкое увеличение импорта запрещенной для ввоза в РФ продукции в Армению, Азербайджан и Беларусь. Оттуда запрещенную продукцию в дальнейшем пытаются ввезти в Россию, выдавая за товары, произведенные в этих государствах, пишет ведомство.

"В целях исключения возможности ввоза запрещенной продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации, Россельхознадзор проинформировал уполномоченные органы перечисленных стран о необходимости указания на тарных этикетках (маркировке), содержащихся на каждой упаковочной единице с томатами, информации о наименовании производителя с точным адресом. Партии томатов, ввозимые на территорию Российской Федерации и не содержащие такой информации, будут задерживаться до выяснения места производства", - говорится в сообщении.

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