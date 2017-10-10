Турция не признает незаконной аннексии Крыма

Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконной аннексии Крыма". Об это президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на брифинге в Киеве после переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко.

"Я еще раз заверил Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что на встрече с украинским коллегой договорился скоординировать действия по вопросам безопасности в черноморском регионе.

"Мы обсудили международные региональные вопросы, которые касаются наших стран, в том числе вопросы безопасности черноморского региона. Мы с моим другом (с Порошенко - ред.) договорились действовать скоординировано в этих вопросах", - сказал Эрдоган.

Ранее стало известно, что Турция может разорвать контракт на покупку в России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Akşam.

Он добавил, что договоренности могут быть аннулированы, а ЗРК - куплены "в другой стране", если Россия не согласится на совместное производство С-400 с допуском турецких специалистов.

Поставки в контракту, о заключении которого власти Турции объявили в сентябре, должны были начаться в течение двух лет. Оплату по контракту Турция намеревалась производить в том числе за счет кредита из РФ.