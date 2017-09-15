Москва может сократить финансовую помощь Донбассу ради Крыма

Правительство России поручило министерству финансов РФ исключить расходы на оказание "гуманитарной поддержки отдельным территориям" из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Под этими территориями, по всей вероятности, подразумеваются самопровозглашенные Луганская и Донецкая "народные республики" ("ЛНР", "ДНР"), сообщило в агентство РБК со ссылкой на два источника.

Как следует из протокола совещания у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, на три предстоящих года властям России нужно изыскать дополнительное финансирование в размере 165 млрд рублей (около 2,4 млрд евро). Средства, в частности, пойдут на строительство ряда объектов в аннексированных Крыму и Севастополе, а также на прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря - до Калининградской области.

Привлекать дополнительные средства планируется не только путем урезания трат на "гуманитарную поддержку", но также повышением акцизов на бензин и сокращением субсидий компании РЖД. В этой связи оценить, сколько из бюджета тратится на "ЛНР" и "ДНР", не представляется возможным, отмечает РБК. Ряд связанных с этим статей расхода в бюджете полностью засекречен, уточнил один из собеседников агентства.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ, сообщило, что Кремль планирует отторгнуть территории Донбасса от Украины и встроить их в российскую инфраструктуру путем поэтапной экономической интеграции региона с Россией.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что «идет определенно перераспределение» средств, но это «не значит сокращение каких-то направлений» финансирования, пишет РБК. Так Песков ответил на вопрос о планах Москвы отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР.

На уточняющий вопрос про объем финансирования самопровозглашенных республик Песков сказал, что цифрами не располагает, но «речи о том, что Россия откажется от гуманитарной помощи, не идет».

«По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться о людях, которые были отторгнуты собственной странной в результате гражданской войны», - сказал пресс-секретарь президента.