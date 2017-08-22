Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Путин призвал фильтровать информацию о коррупции

В российских СМИ, включая телевидение и интернет, царит "информационный беспредел". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Таврида" , проходившего в Крыму.

По его словам, речь, в частности, идет о чрезмерном обилии информации о коррупции, на которое жаловался ему писатель Даниил Гранин за несколько недель до своей смерти.

Он жаловался, что как ни зайдешь в интернет и ни включишь телевизор, "только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл, и это невозможно уже", сказал Путин.

Он добавил, что фильтрацией информации должны заниматься сами СМИ, выработав систему "морально-этических фильтров", а влияние государства должно быть минимизировано, или полностью исключено.

"Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах", - призвал Путин (цитаты по РБК).

Он также добавил, что медиа-менеджеры "сами понимают, и стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему".

"Но в современном мире это сложно сделать, поток профильтроват. Есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что "в век интернета это сложно сделать - отфильтровать все подряд, но в некоторых странах предпринимаются такие попытки".

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