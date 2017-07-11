Комитет ГД одобрил обнуление обязательств крымчан по украинским кредитам

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки, по которым власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут списать обязательства заемщиков-крымчан перед украинскими банками, действовавшими на полуострове.

Законопроект, который рассматривается во втором чтении, уточняет процедуру взаимодействия заемщиков-крымчан и тех, кто имеет право требовать погашения задолженности по кредитным договорам.

Документ расширяет возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденного АСВ, по реструктуризации задолженности крымчан. Наряду с возможностью рассрочки, которую сейчас дают на срок до 24 месяцев, фонд сможет предоставить заемщику отсрочку платежа.

Кроме того, устанавливается возможность и механизм урегулирования задолженности заемщика непосредственно путем его обращения в ФЗВ. Так, лица, которые вправе требовать погашения задолженности, после получения от фонда информации о наличии уведомления заемщика об отказе от взаимодействия с ними, не вправе самостоятельно предъявлять такому заемщику требование погасить долг.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, Фонд защиты вкладчиков передается во владение крымских властей — Севастополю и Республике Крым — в равных долях. Как отмечал глава республики Крым Сергей Аксенов, поправки ко второму чтению предусматривают наделение государственного совета республики Крым полномочиями по списанию долга с граждан. Благодаря этому станет возможным принять решение о полном прощении кредитов до пяти миллионов рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами.

Таким образом, по его словам, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона.

После аннексии Крыма украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у Приватбанка.