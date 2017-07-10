Резолюция с критикой властей Беларуси не попала в итоговую декларацию ПА ОБСЕ

Последний день сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, прошедшей в Минске 5-9 июля, завершился скандалом.

Принятая накануне на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам резолюция с критикой в адрес белорусских властей не вошла в итоговую декларацию сессии ПА.

"Статус официального отражения позиции всей Парламентской ассамблеи ОБСЕ - по регламенту и по процедуре - резолюция приобретает только в случае включения ее в итоговую декларацию", - пояснил в интервью DW директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

То есть критическая в отношении официального Минска резолюция осталась рабочим документом.

Необычная ситуация

Голосование за исключение из итоговой декларации сессии резолюции, критикующей белорусские власти, произошло на последнем пленарном заседании по инициативе делегации Беларуси. И принесло неожиданный результат. Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен прокомментировала его так: "Мы имеем действительно необычную ситуацию. Мы пересчитали дважды. Результат - 43 на 43".

Таким образом, за 17 минут до окончания последнего пленарного заседания сессии ПА ОБСЕ из итоговой декларации принятую накануне резолюцию исключили. "Смущает небольшое количество проголосовавших. По 43 голоса "за" и "против", плюс воздержавшие 28 - это 114, в то время как всего ПА ОБСЕ объединяет 323 парламентария из 57 стран", - отметил в интервью DW минский политолог Андрей Федоров.

В прошлом начальник управления международных связей Верховного совета, он не раз участвовал в сессиях ПА ОБСЕ в период с 1997 по 2003 год. (После разгона ВС 13 созыва в ноябре 1996 года Беларусь в ПА ОБСЕ, как и в ряде других международных организаций, некоторое время представляла делегация Верховного совета. - ред.)

Федоров не исключает, что исход голосования стал результатом случайного стечения обстоятельств в связи с тем, что некоторые парламентарии уехали из Минска до последнего заседания.

"На моей памяти всегда на пленарном заседании принимались резолюции, одобренные большинством голосов на заседании комитетов ПА ОБСЕ", - отметил политолог. То есть, резолюция, одобренная 8 июля на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам должна была попасть в итоговый документ сессии.

"На месте белорусских властей я бы не сильно расстраивался, если бы резолюцию, одобренную комитетом 8 июля, включили в итоговую декларацию. А на месте оппозиции я бы не сильно расстраивался из-за того, что ее исключили", - говорит Федоров.

По его словам, ОБСЕ имеет весьма ограниченные полномочия, а Парламентская ассамблея этой организации - и того меньше: "Резолюций по Беларуси было принято ранее значительное количество, и часто весьма жестких. Но ни к каким серьезным сдвигам во внутренней политике Минска это не привело". С другой стороны, продолжает Федоров, не стоит исключать, что если бы этих резолюций не было, то ситуация с правами человека в Беларуси была бы еще хуже.

Несмотря на то, что на этот раз критикующая власти Беларуси резолюция в итоговую декларацию не вошла, это не значит, что Запад перестанет отслеживать ситуацию в стране, поясняет Федоров: "Белорусскому руководству есть над чем работать, и если через год все останется по-прежнему, исход голосования по подобным документам может быть другим".

Геополитика вытеснила ценности

Факт исключения критики ситуации с правами человека Беларуси из итоговой декларации - безусловный знак официальному Минску, благодарность хозяевам форума за гостеприимство, но в большей степени - свидетельство продолжения перемен в политике Европы в отношении Минска, заявил в интервью DW минский политобозреватель Валерий Карбалевич.

По его мнению, в данном случае усилий белорусской дипломатии - даже при традиционной поддержке российских коллег - было бы недостаточно, если бы не поменялась общая атмосфера в регионе и мире, а также связанный с этим курс Запада в отношении Минска. В итоге, констатирует Карбалевич, геополитика вытеснила вопрос ценностей, а сам факт проведения сессии ПА ОБСЕ в Беларуси означает международную легитимацию белорусского парламента, выборов, а в более широком контексте - и белорусского политического режима.