Китай возводит новые военные объекты на спорных островах - исследование

Китай построил новые военные объекты на островах в Южно-Китайском море, сообщил в четверг американский исследовательский центр, что может усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном, обвиняющим Пекин в милитаризации стратегически важной акватории.

Аналитический центр Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), который является частью вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, сообщил, что новые изображения со спутников указывают на возведение сооружений для размещения ракет, а также радиолокационных комплексов и создание коммуникационных систем на рифах Файери Кросс, Мисчиф и Суби архипелага Спратли.

США критикуют наращивание военного потенциала Китая на искусственных островах, опасаясь, что эти объекты могут быть использованы для ограничения свободного передвижения в Южно-Китайском море, где пролегают важные торговые пути.

В мае американский военный корабль прошел на расстоянии 12 морских миль (около 22 километров) от рифа Мисчиф в рамках так называемой операции свободы судоходства. Это стало первым вызовом для КНР в стратегически важной акватории с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Китай отвергает обвинения США о милитаризации Южно-Китайского моря, претензии на акваторию которого также предъявляют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

Трамп рассчитывает на помощь Китая в сдерживании ядерной и ракетной программ КНДР, и напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина в связи с военными объектами в Южно-Китайском море может стать препятствием для этих усилий.

Китай построил четыре новых сооружения для размещения ракет на рифе Файери Кросс, помимо восьми, уже возведенных на искусственном острове ранее, сообщил AMTI. Согласно предыдущему докладу центра, на Мисчиф и Суби до этого было по восемь подобных объектов.

В феврале Рейтер сообщил, что Китай практически завершил строительство объектов для размещения ракет класса "земля-воздух" дальнего радиуса действия на трех рифах.

На рифе Мисчиф проходит размещение крайне масштабной сети антенн, которая, вероятно, усилит возможности Пекина для наблюдения за окружающей местностью, сообщил исследовательский центр, добавив, что это должно тревожить Филиппины, претендующие на близлежащий район.

На рифе Файери Кросс недавно был возведен большой купол, а еще один строится, указывая на создание масштабной коммуникационной или радиолокационной системы, сообщил AMTI. Еще два купола строятся на рифе Мисчиф, добавил центр.

"Теперь Пекин может в любое время размещать военные ресурсы, включая боевые самолеты и мобильные ракетные пусковые установки на архипелаге Спратли", - сообщил AMTI.