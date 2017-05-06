Последнее обновление: 06.05.2017 16:19

Пентагон начал пересмотр программы ПРО

Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился начать процесс пересмотра программы ПРО (противоракетная оборона), сообщила пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что целью пересмотра станет "поиск путей укрепления возможностей системы ПРО, ребалансировка приоритетов и предоставление необходимых стратегических оценок".

Процессом будут руководить заместитель министра обороны и замглавы Комитета начальников штабов. Окончательный доклад по этому вопросу представят президенту США до конца года.

Ранее в российском Минобороны заявляли, что противоракетная оборона США создает возможность для внезапного ядерного удара по России. В ведомстве подчеркнули, что американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории "создают мощный скрытый компонент" для возможного ракетно-ядерного удара. При этом наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие государства принимать ответные меры.

По данным российского военного ведомства, за последние 15 лет США потратили на противоракетную оборону 130 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет Вашингтон планирует выделить еще около 55 миллиардов.

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