Глава МИД Бельгии призвал как можно быстрее провести саммит НАТО

Саммит НАТО в Брюсселе нужно организовать как можно быстрее, чтобы у европейских лидеров была возможность пообщаться с новым президентом США Дональдом Трампом, альянс уже обсуждает этот вопрос в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Мы попытаемся организовать контакты с новым президентом и как можно быстрее провести саммит. Я вчера общался с генсекретарем (НАТО Йенсом) Столтенбергом, представители НАТО в настоящий момент пытаются в Вашингтоне обозначить дату, в марте, в апреле, мае или позже", — сказал Рейндерс журналистам.

Он отметил, что "очень важно организовать как можно быстрее встречу американского президента с европейскими лидерами, (хотелось бы) в первом полугодии провести саммит".

Саммит НАТО должен пройти в 2017 году в новой штаб-квартире альянса.