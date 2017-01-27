В ЕС изучают, как контролировать персональные данные пассажиров в поездах

Бельгия, Нидерланды, Франция и Великобритания достигли соглашения о совместном контроле персональных данных пассажиров международных поездов для предотвращения возможных терактов, сообщила в пятницу телерадиокомпания RTL.

По ее данным, четыре страны договорились создать рабочую группу, состоящую из представителей правительств, а также компаний – железнодорожных перевозчиков Eurostar и Thalys, которой предстоит разработать и представить в марте предложения по обеспечению контроля реестра пассажиров поездов, обеспечивающих сообщение между Бельгией, Нидерландами, Францией и Великобританией.

Соглашение достигнуто в четверг в рамках неформальной встречи министров внутренних дел 28 стран-членов Евросоюза на Мальте, отмечает RTL.

В ноябре 2016 года комиссия нижней палаты парламента Бельгии по борьбе с терроризмом одобрила проект закона, позволяющего перевозчикам, в том числе воздушным, железнодорожным и морским, сообщать федеральным властям данные о пассажирах (имя-фамилию, платежные средства).

Национальное общество железных дорог Германии Deutsche Bahn ранее пригрозило отказаться от эксплуатации нескольких высокоскоростных линий железнодорожного сообщения на территории Бельгии, если власти королевства введут обязательное требование регистрации пассажиров по аналогии с европейским регистром персональных данных для пассажиров воздушного транспорта PNR (Passenger Name Record).

По данным СМИ, с критикой планов бельгийских властей ранее выступило Европейское сообщество операторов железных дорог, о чем оно письменно информировало правительство Бельгии.