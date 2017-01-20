Маккейн заявил о космической угрозе из-за урезания программ Пентагона

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что значительные сокращения инвестиций Министерства обороны в космические исследования и разработки ставят орбитальные силы США под возможную угрозу со стороны быстро развивающихся в космической сфере других стран, пишет издание SpaceNews.

"Космическая угроза развивается с тревожной скоростью. И в это время Пентагон значительно сократил исследования и разработки, связанные с космическими системами, урезав бюджет с пяти миллиардов до одного миллиарда долларов за последние шесть лет", — цитирует издание слова Маккейна из доклада по вопросам обороны США.

Маккейн, который является председателем комитета сената по вооруженным силам, представил доклад под названием "Восстановление американской силы", в котором отражено видение сенатора по тратам на нужды обороны в ближайшие пять лет. Маккейн настаивает на необходимости тратить больше денег на оборонную способность страны, в том числе в космической сфере.

"В течение следующих пяти лет, космос должен быть приоритетным для дополнительного финансирования, чтобы обеспечить сохранение космического преимущества США и иметь возможности удержать и защитить наши важные космические средства в будущих конфликтах", — отметил Маккейн.

Доклад сенатора может оказать влияние на принятие нового бюджета Пентагона в конгрессе, отмечает издание.