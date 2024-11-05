Евросоюз договорился ввести НДС для цифровых платформ, таких как Airbnb и Uber

Европейский Союз планирует ввести новые правила по взиманию налога на добавленную стоимость (НДС) с платформ, предоставляющих услуги краткосрочной аренды жилья и вызова такси. Об этом сообщают на сайте Совета ЕС.

Операторы таких платформ, как Airbnb и Uber, будут обязаны взимать и перечислять НДС в случаях, когда их поставщики услуг (водители или владельцы жилья) самостоятельно не платят налог.

В настоящее время большинство индивидуальных поставщиков и малых бизнесов на таких платформах не платят НДС. Это связано с тем, что они часто не регистрируются для уплаты налога или не знают о соответствующих налоговых обязательствах в других странах ЕС. Новая система призвана обеспечить справедливую конкуренцию между традиционными услугами в сфере перевозок и аренды жилья и теми, которые работают через онлайн-платформы.

По новым правилам, оператор платформы будет считаться "поставщиком" и будет взимать НДС непосредственно с клиента, чтобы затем передать его налоговым органам.

Государства-члены ЕС будуть иметь право расширять определение краткосрочной аренды для налогообложения и могут освобождать малый и средний бизнес от новых правил. Для адаптации платформы получили короткий переходный период для введения новых требований.

Эти изменения направлены на увеличение налоговых поступлений в бюджеты стран ЕС и обеспечение равных условий на рынке услуг.

Решение вступит в силу после консультации с Европейским парламентом и формального принятия Советом ЕС.