Amazon может начать увольнения сотрудников на этой неделе

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc намерен сократить около 10 тысяч сотрудников, увольнения начнутся уже на этой неделе, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании. По словам источников, увольнения в первую очередь затронут подразделения, где разрабатываются устройства, в том числе голосовой помощник Alexa, а также розничное подразделение.

Сокращение штата во время критического для ритейлеров сезона праздничных покупок показывает, насколько быстро ухудшение ситуации в мировой экономике повлияло на компанию и заставило ее задуматься о чрезмерном числе сотрудников, отмечается в статье.

Ранее другие американские СМИ уже писали со ссылкой на источники о том, что Amazon проводит масштабный пересмотр своего бизнеса на предмет сокращения расходов и планирует обратить особое внимание на подразделение по выпуску устройств, передает Интерфакс.

Над Alexa работают свыше 10 тыс. сотрудников, при этом подразделение по выпуску устройств в целом в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год, свидетельствуют внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении The Wall Street Journal.

Глобальный штат компании насчитывает порядка 1,5 млн человек.