Последнее обновление: 26.05.2021 14:52

Молдова де-факто присоединяется к санкциям США против предприятий Белнефтехима

Нацбанк Молдовы рекомендовал местным банкам и предприятиям с 3 июня отказаться от проведения операций с белорусскими предприятиями, включенными в санкционный список США.

Об этом говорится в сообщении на сайте молдавского банка ProCredit. Там приводится список токсичных белорусских предприятий: Belarusian Oil Trade House, Belneftekhim, Belneftekhim USA, Inc., Belshina OAO, Grodno Azot OAO, Grodno Khimvolokno OAO, Lakokraska OAO, Naftan OAO, Polotsk Steklovolokno OAO.

Кроме того, молдавским банкам и компаниям рекомендовано прекратить отношения и с такими белорусскими предприятиями как Могилевхимволокно, Светлогорскхимволокно, Гомельстекло и Eximoil.

«Платежи от и до данных компаний и их подразделений на основании старых договоров возможны только до 03.06.2021 и только с целью прекращения деловых отношений. В то же время, учитывая, что ситуация может измениться в любой момент, банки-корреспонденты и банки-посредники могут принимать решения независимо от политики OFAC, существует риск того, что платежи будут заблокированы и впоследствии остановлены без возврата денег плательщикам, даже если они являются законными в соответствии с политикой OFAC, упомянутой выше», - говорится в сообщении.



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