Китай планирует увеличить добычу угля к 2020 году на 18%

Добыча угля в Китае к 2020 году увеличится до 3,9 млрд тонн, потребление угля составит 4,1 млрд тонн, следует из пятилетнего плана Государственной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC),

Производство угля Китаем в текущем году оценивается в 3,3 млрд тонн экспертами Argonaut Securities (Asia) Ltd. Таким образом, рост добычи к концу десятилетия составит порядка 18%. КНР планирует увеличить добычу угля к концу текущего десятилетия, несмотря на продолжающееся сокращение неэффективных мощностей в секторе.

За 11 месяцев 2016 года производства угля в КНР уменьшилась на 10% на фоне продолжающихся мер властей страны по сокращению избытка сырья на рынке и вывода отрасли из кризиса. В результате действий китайских властей по поддержке сектора, цены на уголь в этом году выросли на 89%, сообщает агентство Bloomberg.

Китай планирует сократить неэффективные мощности по добыче угля общим объемом 800 млн тонн в год в 2016-2020 гг., а также увеличить современные добывающие мощности на 500 млн тонн в год за тот же период, отмечают в NDRC.

Количество угольных шахт в КНР сократится примерно до 6 тыс., и на долю 14 крупнейших центров добычи будет приходиться более 95% производства угля в стране к 2020 году.

Мощности электростанций, работающих на угле, в КНР вырастут на 19% к концу текущего десятилетия.

При этом доля угля в общей структуре энергоресурсов Китая сократится до 58%, а доля природного газа - увеличится примерно до 10% к 2020 году.