Последнее обновление: 18.11.2024 18:05

Экспорт российской стали из-за санкций упал почти на четверть

Россия резко сократила поставки стальной продукции за рубеж: с января по сентябрь на экспорт было отправлено 14,1 млн. т, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет газета "Ведомости".

Сильнее всего за отчетный период упал экспорт стальных труб - на 41% год к году. Поставки полуфабрикатов снизились на 24%. В сегменте проката наибольшее падение зафиксировано у продукции с покрытиями - 49%.

При этом отгрузки горячекатаного проката уменьшились на 12%, холоднокатаного - на 15%. Рост показал только экспорт металлоизделий - их поставки в январе-сентябре увеличились на 47% год к году.

На динамике экспортных поставок продолжают сказываться санкции за войну в Украине, курсовые разницы и экспортные пошлины, которые правительство ввело с октября 2023 года.

В издании отмечают, что рентабельность экспорта российской стали находится на уровне 12-15%.



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