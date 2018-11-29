ЕЦБ предупредил о риске распространения проблем Италии на другие страны еврозоны

Рост напряженности на итальянском рынке облигаций может повлиять и на другие страны еврозоны, имеющие высокий уровень задолженности, сообщил Европейский центробанк в четверг, предупредив о риске стихийного повышения стоимости заимствований.

В своем последнем докладе о финансовой стабильности, где приводится длинный перечень рисков, ЕЦБ отмечает, что высокие расходы Италии, возможное окончание цикла роста экономики США и завышенные цены на рынке недвижимости еврозоны вызывают обеспокоенность.

“Беспокойство о приемлемости государственного долга вышло на первый план, - сообщил ЕЦБ. - Давление на финансовые расходы государств в совокупности с отсутствием достаточных усилий по консолидации бюджетов может создать угрозу превышения приемлемого уровня долга в странах с высокой задолженностью”.

Планы итальянского правительства увеличить расходы в нарушение правил ЕС в этом году толкнули вверх стоимость заимствований.

“Усиление рыночной напряженности может распространиться и на другие рынки государственных облигаций в случае дальнейших потрясений в Италии”, - сообщил ЕЦБ.

Регулятор также предупредил, что на рынке жилья наблюдаются “слабые признаки” завышенных цен, которые различаются между странами.

“Основными причинами, которые могут вызвать стихийное повышение премий за риск, являются как внутренние, так и внешние факторы”, - говорится в докладе ЕЦБ.

В их числе, по данным регулятора, “неупорядоченная реакция рынков на политическую неопределенность в еврозоне, дальнейшие потрясения на развивающихся рынках и их возможное распространение на развитые экономики, а также резкое изменение макрофинансовых перспектив США”.