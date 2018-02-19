Fitch повысило рейтинг Греции до «В»

Рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Греции с «B-» до «В», прогноз — «позитивный».

Министерство финансов страны отметило, что повышение рейтинга свидетельствует об устойчивом росте экономики и о том, что доверие инвесторов к Греции начинает восстанавливаться.

Fitch выделяет ряд факторов, повлиявших на повышение рейтинга. Среди них — повышение устойчивости госдолга страны, рост ВВП, снижение политических рисков, рост первичного профицита госбюджета, принятие дополнительных фискальных мер.

В 2018 году Еврогруппа облегчит для Греции бремя задолженности, считают эксперты. Характер госдолга страны предполагает невысокие расходы на его обслуживание.