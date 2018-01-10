Всемирный банк ждет ускорения роста мировой экономики в 2018 году

Глобальная экономика, как ожидается, расширится на 3,1 процента в 2018 году по сравнению с 3-процентным подъемом в 2017-м, приблизившись или достигнув полного потенциала роста со времен Великой рецессии 2008 года, сообщил во вторник Всемирный банк.

В то же время Всемирный банк в своем экономическом докладе предупредил, что подъем в 2018 году будет временным, если правительства не будут проводить политику, сфокусированную на увеличении доли участия в рабочей силе.

Темпы глобального экономического роста, как ожидается, понизятся до 3 процентов в 2019 году и до 2,9 процента в 2020-м, говорится в докладе.

Катализатором роста будут преимущественно развивающиеся экономики, в частности экспортеры сырья. По сообщению Всемирного банка, рост ВВП развивающихся экономик составит 4,5 процента в 2018 году и в среднем 4,7 процента в 2019 и 2020 годах.

Рост ВВП развитых экономик, напротив, замедлится до 2,2 процента в 2018 году с 2,3 процента в 2017 году, поскольку центробанки постепенно отказываются от аккомодативной политики, а уровень инвестиций стабилизируется.

“В долгосрочной перспективе замедление потенциального роста, который является индикатором того, как быстро экономика может расширяться при полном задействовании рабочей силы и капитала, ставит под угрозу достижения, связанные с повышением уровня жизни и снижением бедности по всему миру”, - говорится в докладе.

Согласно Всемирному банку, в лидерах роста - страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Рост ВВП Китая, как ожидается, составит 6,4 процента в 2018 году и замедлится до 6,3 процента в 2019-м.

Рост ВВП Индии, согласно прогнозам Всемирного банка, достигнет 7,3 процента в 2018 году, повысившись до 7,5 процента в 2019-2020 годах.

Экономики более бедных стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока и Азии, как ожидается, расширятся на 5,4 процента в 2018 году на фоне укрепления сырьевых цен.

Согласно прогнозам Всемирного банка, глобальные цены на нефть в 2018 году составят в среднем $58 за баррель, повысившись до $59 за баррель в 2019 году.