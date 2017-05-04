Турецкий министр анонсировал начало строительства АЭС «Аккую» через месяц

Строительство первой в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» может начаться через месяц. Об этом заявил министр экономики республики Нихат Зейбегджи.

Как отметил глава турецкого ведомства, правительство страны выработало с Россией «дорожную карту» по реализации строительства АЭС, при этом «проект «Аккую» реализуется успешно».

«Сейчас в вопросах строительства энергоблоков мы вышли на финальный этап, и скоро, в течение месяца, начнется подготовка котлована под реактор», — сказал он (цитата по ТАСС).

Стороны рассчитывают, что первый реактор станции общей стоимостью $20 млрд будет введен в эксплуатацию к 2023 году. Россия, подчеркнул Зейбегджи, выступает за ускорение строительства. Ранее о том, что строительство «Аккую» может быть завершено к 2023 году, рассказывал в интервью агентству Anadolu глава Минэнерго России Александр Новак.

В 2010 году Россия и Турция заключили двустороннее соглашение о строительстве атомной электростанции «Аккую». В период с ноября 2015 года по август 2016 года, когда отношения между двумя странами ухудшились после того, как Турция сбила российский фронтовой бомбардировщик Су-24, возможность реализации проекта была поставлена под вопрос. В октябре 2016 года президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили строительство АЭС на встрече на Всемирном энергетической форуме.

Атомная электростанция «Аккую» строится по схеме BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй), когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании «Росатома» сейчас владеют почти 100% в капитале АО «АЭС «Аккую», позже 49% акций будет продано, за российской стороной останется 51%.