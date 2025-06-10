Правительство Беларуси повысило отдельные тарифы на тепло, электроэнергию и газ

Постановлением Совмина № 313 от 9 июня 2025 года повышены тарифы на тепловую, электрическую энергию и газ.

Согласно документу, стоимость тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения увеличена до 27,2323 рубля за гигакаллорию (ранее – 24,7187 рубля).

Тариф на природный газ при наличии счетчиков и индивидуальных газовых отопительных приборов увеличен до 21,25 копейки за кубометр (ранее – 20,62 копейки).

При отсутствии счетчиков и наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период тариф повышен до 73,6 копейки за кв. м общей площади (ранее – 68,72 копейки), а в летний период — до 27,6 копейки за кв. м (ранее – 25,77 копейки).

Тариф на сжиженный газ при наличии счетчиков и индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период увеличен до 3,1098 рубля (ранее - 2,8457 рубля). При отсутствии счетчиков тариф на сжиженный газ в отопительный период увеличен до 10,1046 рубля за кв. м. общей площади (ранее - 9,1719 рубля).

Одноставочный тариф на электроэнергию, используемую в том числе для нужд отопления и подогрева воды при отсутствии систем централизованного тепло- и газоснабжения и при наличии электроплит повышен до 11,79 копейки за киловатт-час (ранее – 11,76 копейки). Двуставочный тариф для тех же условий увеличен на до 8,25 копейки за киловатт-час в период в 23:00 до 6:00 (ранее – 8,23 копейки) и до 15,33 копейки за киловатт-час в остальное время суток (ранее – 15,29 копейки).

Тариф на электроэнергию, используемую для нужд отопления и подогрева воды, при наличии отдельных счетчиков для учета расхода такой энергии на данные нужды, повышен до 4,54 копейки за киловатт-час (ранее – 4,49 копейки).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2025 г.