ЕС может изменить правила компенсаций за задержки рейсов

В четверг, 5 июня, министры транспорта стран Европейского Союза рассмотрят возможные изменения в правила компенсации за задержки авиарейсов, текущая система, которая позволяет пассажирам требовать компенсацию в случае задержки более трех часов, может быть значительно пересмотрена. Об этом пишет издание Euractiv в своем проекте The Capitals.

Польша, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предлагает повысить минимальное время задержки, необходимое для компенсации: до четырех часов для коротких рейсов; до шести часов для длинных; оставить трехчасовой порог только для сверхкоротких маршрутов.

Это означает, что значительно меньше пассажиров будут иметь право на возмещение.

Польские представители утверждают, что это уменьшит количество отмененных рейсов – более дешевый вариант для авиакомпаний по сравнению с выплатой компенсаций.

"Пассажиры скорее предпочтут прибыть с задержкой, чем вообще не полететь", – отметил один из дипломатов ЕС.

Впрочем, Германия и Испания выступают против изменений и настаивают на сохранении действующего трехчасового правила. А вот Италия, Ирландия и другие страны, где активно работают лоукостеры, поддерживают повышение порога.

Также обсуждаются изменения в размерах компенсаций. Берлин предлагает фиксированную ставку – 300 евро, тогда как польский компромисс предусматривает снижение максимальной компенсации с 600 до 500 евро.

Эти изменения могут иметь существенные последствия для пассажиров. В 2024 году только 65% рейсов в ЕС прибыли вовремя, а к 2035 году, по оценкам, количество задержек может вырасти в шесть раз.

Новые правила, если они будут приняты, существенно повлияют на права путешественников в случае задержки рейсов.