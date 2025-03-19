Инвестор Tesla призвал Маска самоустраниться с поста гендиректора

Один из первых инвесторов Tesla Росс Гербер заявил, что Илон Маск должен уйти с должности генерального директора автопроизводителя или отказаться от своей новой работы в правительстве. Такое заявление он сделал в интервью Sky's Business Live.

По его словам, американский миллиардер и по совместительству советник Дональда Трампа потерял фокус ввиду расширения своих интересов. Росс говорит, что теперь Маск слишком "разъединяет людей".

Деятельность Маска во главе нового Департамента правительственной эффективности администрации Трампа (DOGE) вызвала гнев общественности и протесты из-за запланированных резких сокращений персонала федерального правительства.

"Я думаю, что Tesla нуждается в новом генеральном директоре, и сегодня я решил, что начну говорить об этом. Пришло время кому-то управлять Tesla. Этим бизнесом слишком долго пренебрегали. Tesla делает слишком много важных вещей, поэтому либо Илон должен вернуться в Tesla и стать ее генеральным директором, отказавшись от других работ, либо он должен сосредоточиться на правительстве и продолжать делать то, что он делает, но найти подходящего генерального директора Tesla", – подчеркнул Гербер.

Он также добавил, что сообщения Маска в соцсетях и работа с президентом Трампом принесли слишком много негативной рекламы для Tesla: "Репутация компании была просто уничтожена Илоном Маском. Продажи стремительно падают, так что да, это кризис. Вы буквально не можете продать лучший продукт на рынке, потому что генеральный директор вызывает разногласия".

Отмечается, что с декабря 2024 года рыночная стоимость Tesla упала более чем на $800 млрд, а 18 марта на американских торгах она снизилась еще на 4%.