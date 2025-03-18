Власти Латвии решили частично закрыть КПП на границе с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение частичного закрытия с 19 марта пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае. Об этом сообщает LSM.

Пересечение границы в этих трех пунктах будет возможно только на автомобилях для усиления системы пограничной безопасности и упрощения пограничного контроля.

Министерство внутренних дел предложило правительству частично закрыть пункты пропуска после анализа услуг, который проводился в течение длительного периода времени, пояснил министр внутренних дел Рихардс Козловскис. Пограничный пункт пропуска "Патерниеки" пришлось закрыть на несколько часов уже в воскресенье, 16 марта, чтобы предотвратить возможное нелегальное пересечение границы, о чем ранее сообщила пограничная служба.

Министр отметил на заседании правительства, что тенденции, которые в свое время привели к необходимости закрытия границы в Финляндии, наблюдаются в Латвии уже неделю.

Кроме того, количество мигрантов, пытающихся нелегально попасть в страну, в последние дни возросло и в Литве, отметил министр.

Рихардс Козловскис подчеркнул, что граница не закрывается полностью, но ее можно будет пересекать механизированным транспортом. Это решение не влияет на обязанности таможенного контроля проводить пограничные проверки, а также рассматривать заявления о предоставлении убежища, отметили в МВД.

Министр отметил, что это решение является "принципом осторожности" перед лицом возросшего потока мигрантов на границе.

Пограничные переходы "Силене" на латвийско-белорусской границе, "Виентули" и "Педедзе" на латвийско-российской границе, которые были закрыты с 2023 года, останутся полностью закрытыми. Решение было принято с учетом войны, начатой Россией в Украине, и гибридной войны, начатой Беларусью против соседних стран.