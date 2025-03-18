В Минтрансе Беларуси рассказали о наведении порядка вдоль дорог в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала текущего года в полосах отвода на порядка 450 км республиканских и более 2 тыс. км местных автодорог, а также 207 км железных дорог уже выполнены работы по удалению отходов, валежной древесины, опасных деревьев, кустарниковой растительности.

В марте планируется навести порядок еще на 186 км республиканских и 979 км местных автодорог, 170 км железных дорог.

На республиканских дорогах установлены 20 опор наружного освещения (13 – в Гродненской области и 7 – в Могилевской). На некоторых площадках отдыха — новые малые архитектурные формы.

Продолжается обновление дорожного полотна. В этом году уже отремонтировано около 90 км местных дорог (в марте намечено еще порядка 60 км).

Вдоль железных дорог ведется обустройство остановочных пунктов и пассажирских платформ.

С наступлением благоприятных погодных условий дорожники приступят к озеленению территорий вблизи транспортных артерий.