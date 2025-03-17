Журналисты узнали про ограничения для сотрудников DeepSeek в Китае

После резкого взлета популярности ИИ-моделей DeepSeek на компанию обратили внимание власти Китая. Сотрудники работают в новых, более жестких условиях, пишет The Information со ссылкой на источники.

По информации издания, некоторым работникам запретили свободный выезд за границу. Также правительство проверяет потенциальных инвесторов компании.

С целью ограничения выезда из страны изъяли паспорта. Материнскую компанию High-Flyer заставили хранить документы сотрудников.

Запрет на поездки направлен на предотвращение утечки «конфиденциальной информации, которая может составлять коммерческую или даже государственную тайну», пишет The Information.

Напомним, в марте OpenAI рекомендовала правительству США запретить ИИ-модели китайской лаборатории DeepSeek, поскольку проект «субсидируется государством» и «контролируется им».

Ранее стартап Сэма Альтмана заподозрил китайскую фирму в краже информации.