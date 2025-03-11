Из-за ограничений в Казахстане россияне оформляют карты в других странах Центральной Азии

После того, как в начале текущего года власти Казахстана ввели ограничения для иностранцев по оформлению банковских карт, граждане России все чаще стали пользоваться услугами кредитных организаций других стран Центральной Азии — Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на экспертов финансового рынка.

В частности, управляющий партнер консалтингового агентства Loio & Fin Валерия Панасенко отмечает, что, согласно новым правилам, введенным в Казахстане, местные банки выдают нерезидентам страны карты со сроком действия до 12 месяцев, при этом иностранец должен лично присутствовать при оформлении.

В этой связи россияне и посредники, оказывающие финансовые услуги, начали искать альтернативу, рассматривая варианты в других республиках региона. Например, Международный банк Таджикистана и микрофинансовая компания «Хумо» предлагают клиентам из-за рубежа карты в долларах США или евро сроком на пять лет. Аналогичные продукты разработали и некоторые кредитные организации в Кыргызстане и Узбекистане.

По информации журналистов, стоимость оформления таких платежных инструментов варьируется от 15 тысяч ($170) до 70 тысяч рублей (около $800). Причем процедуру можно осуществить удаленно. Необходимо лишь отправить в банк сканы российского и заграничного паспортов, а также личные сведения: номер мобильного телефона, электронную почту и адрес для доставки карты. Весь процесс занимает около двух недель. В зависимости от условий договора клиент может пополнить счет платежного инструмента на сумму от $3 тысяч до $10 тысяч через отделение российского банка-партнера либо через мобильное приложение.

Председатель правления Национального платежного совета Александр Линников подчеркивает основное преимущество карт, выдаваемых кредитными организациями Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана — удаленность, из-за чего россияне обходятся без трат на авиаперелеты.

«Процесс этот достаточно простой. Он уже давно налажен разными зарубежными банками. В России существуют их офисы или представители по доверенности, которые, собственно говоря, и получают от граждан РФ заявления на открытие счетов и заведение карт», - добавил эксперт.

По его словам, данный метод заменяет использование карт международных платежных систем Visa и MasterCard для россиян, выезжающих за границу. Сейчас же наблюдается конкурентная борьба за клиентов, которые традиционно являются достаточно обеспеченными, платежеспособными и дисциплинированными.

«При этом рынок иностранных платежных карт для российских граждан уже вполне насыщен, и окончание срока их действия, выданных казахскими банками, не приведет к повышению спроса или к созданию какого-то ажиотажного спроса», - прогнозирует Линников.