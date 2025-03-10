Последнее обновление: 10.03.2025 16:27

США официально сворачивают 83% программ USAID, остальные отдадут Госдепартаменту

Категории: США USAID

Государственный департамент США по результатам шестинедельного анализа деятельности USAID (Агентства США по международному развитию) решил отменить почти 83% его программ и расторгнуть 5200 контрактов. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио в социальной сети X (ранее Twitter).

Остальные программы и контракты теперь будет администрировать Государственный департамент.

"Аннулированные контракты тратили десятки миллиардов долларов способом, что не служил (а в некоторых случаях даже вредил) основным национальным интересам Соединенных Штатов. В консультации с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь администрировались более эффективно под руководством Государственного департамента. Спасибо DOGE и нашим трудолюбивым сотрудникам, которые работали очень долгие часы для достижения этой давно назревшей исторической реформы", - написал Рубио.

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