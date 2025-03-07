Последнее обновление: 07.03.2025 13:16

Польша предоставит Украине пакет военной помощи на сумму более €200 млн

Польша предоставит Украине военную технику, боеприпасы и оснащение на общую сумму более €200 млн. об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский совершил официальный визит в Киев, где встретился с представителями Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины. Переговоры касались текущей ситуации в сфере безопасности и дальнейших направлений военного сотрудничества между Польшей и Украиной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Залевский предоставил украинской стороне подробную информацию о реализации 46-го пакета помощи, охватывающего широкий спектр военной поддержки, включая боеприпасы, военную технику, оборонительные системы и оборудование для вооруженных сил Украины на сумму более €200 млн.

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