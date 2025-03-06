Лукашенко ухватился за идею РФ построить в Беларуси завод по производству БПЛА

Лукашенко ухватился за идею РФ построить завод по производству беспилотников.

"Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь", - сказал Лукашенко, обращаясь к заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину во время посещения выставки российских беспилотных авиационных систем.

Ранее Орешкин в беседе с Лукашенко, который сегодня отправился на проходящую в Минске выставку российских беспилотников, заявил о необходимости синхронизировать сотрудничество с Беларусью в сфере развития беспилотных авиационных систем.

"Было бы правильно синхронизировать наши действия, чтобы мы работали в едином регулярном пространстве", - отметил Орешкин.

Позднее он сообщил журналистам, что Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем мощностью до 100 тыс. единиц в год.

"Базовое предложение - строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тыс. единиц (беспилотников) ежегодно. Это предложение, которое сделала российская сторона. Сейчас с коллегами будем обсуждать и согласовывать параметры", - рассказал российский чиновник.