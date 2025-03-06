Австралия предоставила €6 млн в Фонд поддержки энергетики Украины

Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные €6 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Согласно информации, средства правительства Австралии будут распределяться на ключевые насущные потребности украинского энергосектора.

В ведомстве напомнили, что Австралия анонсировала дополнительный взнос в Фонд поддержки энергетики Украины в конце 2024 года. Таким образом, общий вклад Австралии в Фонд составил около €18 млн.

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года. Сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более €1 млрд. Среди доноров Фонда - государственный и частный сектор из более 30 стран, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.