Последнее обновление: 15.01.2025 15:27

Израильские военные за 24 часа атаковали более 50 целей ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 50 объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, в том числе по командному центру движения. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram -канале.

"За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 50 террористическим объектам по всему сектору Газа, включая ячейки террористов, склады оружия, подземную инфраструктуру, противотанковые установки и военные структуры ХАМАС", - говорится в сообщении.

В частности, израильские военные "нанесли точечный удар по террористу (...), который вел деятельность в командно-диспетчерском центре в бывшей школе в районе Дарадж-Туффа".

ХАМАС 7 октября 2023 года напал на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал операцию против боевиков движения.

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