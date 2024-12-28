В России запретили звонки через интернет

Правительство России запретило IP-телефонию — возможность совершения звонков через Интернет на мобильные и стационарные телефоны. Свое решение власти объяснили борьбой с мошенничеством.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она позволяла с помощью интернета совершать звонки по телефонной или мобильной сети связи.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен», - говорится в сообщении Кабмина в Telegram.

В правительстве заверили, что изъятие лицензии не скажется на обычных пользователях.

«Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы для общения через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», - пояснили власти.