Российский авиапром намерен конкурировать с Boeing и Airbus

Российский авиапром готов конкурировать с Boeing и Airbus, как это было "еще в советское время". Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, в перспективе заводы, принадлежащие "Ростеху", смогут производить в год до 72 самолетов МС-21, которые должны заменить российским авиакомпаниям иностранные лайнеры.

Ранее "Ростех" постоянно срывал начало серийного производства этого типа самолетов.

Перед началом войны в Украине авиапарк российских перевозчиков насчитывал 850 самолетов. Заменить иностранный флот планировалось российскими самолетами.

Сейчас Россия планирует увеличить объемы выпуска гражданских лайнеров до рекордного с советских времен уровня - 120 единиц в год до 2026 года, 200 в год - до 2028-го и более 230 в год - в 2030-м.